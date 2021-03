Pedro Gonçalves destacou o «alto nível» demonstrado pela seleção de sub-21 na fase de grupos do Campeonato da Europa e defende que, agora, é altura de voltar ao trabalho nos clubes para, depois, regressar em maio, mais uma vez com um nível elevado para atacar a fase a eliminar.

«Fizemos um bom jogo e ao nosso nível. Não quero desvalorizar os três jogos, porque estamos a fazer um torneio de alto nível e a cumprir com as exigências que nos têm dado. Agora é tempo de voltar aos clubes e continuar a trabalhar para podermos chegar aqui ao mesmo nível no final de maio», comentou o jogador do Sporting no final do jogo.

Pote, como também é conhecido o médio leonino, explicou depois quais os principais alicerces no sucesso da equipa comandada por Rui Jorge. «As razões desta caminhada são o trabalho, a união do grupo e a nossa identidade. Gostamos todos uns dos outros, tentamos trabalhar todos os dias ao máximo para conseguirmos os nossos objetivos e a união do grupo é aquilo que faz a diferença», acrescentou.

João Mário: «Não queremos ficar por aqui»

João Mário, avançado do FC Porto, também destacou o espírito do grupo como a maior força da seleção. «Foi mais uma exibição consistente da equipa. Foi o jogo em que fizemos mais golos, portanto foi o nosso melhor em termos de eficácia. O desempenho que resultou neste pleno de vitórias tem muito a ver com o grupo que temos. É um grupo muito forte e unido, no qual todos estão prontos a ajudar e cada tenta contribuir da melhor forma para ajudar a equipa», comentou.

Os quartos de final, frente à Itália, só estão marcados para o final de maio, mas João Mário adianta já que a equipa está determinada em chegar longe. «Passámos uma mensagem de que Portugal tem jovens com grande talento. Demonstrámos isso nesta fase de grupos, com três excelentes vitórias, mas não queremos ficar por aqui e ainda queremos demonstrar mais na ronda eliminatória», avisou.