A seleção de sub-21 está a apenas um ponto de garantir a qualificação para o Europeu da categoria, a disputar-se em 2025, na Eslováquia, e pode consegui-lo já na próxima jornada, em que comandados de Rui Jorge vão defrontar as Ilhas Faróe (11 de outubro, em Klaksvik) e Andorra (15 de outubro, em Andorra Velha). O selecionador que garantir o apuramento «o mais rápido possível», mas lembra que esta fase de qualificação «não é o culminar de um trabalho».

Portugal é líder do Grupo G, com um total de 21 pontos, mais quatro do que a Grécia, segunda classificada que tem mais um jogo realizado, e mais oito do que a Croácia, que ocupa terceira posição.

«Ainda não é o momento para saborear [a qualificação], mas esperamos que chegue o mais rápido possível. Quando acontecer será o momento para saborear, sabemos que o apuramento, embora não seja o culminar de um trabalho, é algo importante a ser conseguido. Quando for conseguido, será para saborear», destacou o selecionador em conferência de imprensa, logo depois de ter anunciado a lista de convocados para esta dupla jornada.

Na lista de convocados, destacam-se os nomes de Tiago Santos (Lille) e Geovany Quenda (Sporting) que, na última jornada internacional, foram chamados à seleção principal. Rui Jorge defende que têm de ser os próprios jogadores a gerirem as respetivas expetativas.

«Têm de encarar este regresso com normalidade. Todos eles, ou muitos deles, estão a competir em cenários de elevada qualidade, mas um jogador profissional é isto. Uma carreira com momento bons e outros menos bons, é evidente que a Seleção A é mais apetecível, mas faz parte do carácter representar a seleção, mesmo que seja de um patamar inferior, como um exemplo para todos os outros. Cabe aos jogadores mostrarem que têm esse perfil», comentou.

Em sentido contrário, Samu, médio do Maiorca, foi agora chamado por Roberto Martínez. «Há jogadores com quem passamos mais tempo do que outros. O Samu esteve numa fase final e num apuramento, teve um relacionamento muito bom em termos humanos. Quando eles atingem um patamar que eles querem atingir, sei a alegria que eles sentem. Fico contente por eles poderem saborear esses momentos», destacou o selecionador.

Outro nome em destaque na convocatória é Rodrigo Mora que, mesmo sem ter muito espaço na equipa principal do FC Porto, tem sido alvo de muitos elogios. «Só posso concordar com quem tece esses elogios. Ele já esteve no último estágio connosco, esteve em muito bom nível, mesmo na forma como se entrosou com os colegas, fora do campo também. Estou muito agradado com ele, espero que mostre toda essa qualidade nos próximos jogos. Quanto à gestão de expectativas, também faz parte dos bons jogadores saberem gerir esses momentos», destacou ainda.

Outro jogador que continua no grupo é Tomás Araújo, titular no Benfica nos últimos jogos. «É um ótimo jogador, com grandes características, isso posso dizer com segurança. Tem tido um comportamento excelente, a parte humana para mim é muito importante e o Tomás tem tido um comportamento que nos satisfaz», comentou ainda o selecionador e sub-21.