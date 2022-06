Embora Portugal tenha a possibilidade de assegurar a presença no Euro de sub-21 esta segunda-feira ou frente ao Liechtenstein, esta terça-feira, Rui Jorge assumiu estar tranquilo e que nunca faz contas.



«Nunca pensamos em contas. Pensamos sempre em ter um bom desempenho e os bons desempenhos normalmente levam-nos a vitórias. Depois, claro, é importante termos a certeza que matematicamente garantimos a qualificação caso pontuemos. Isso é a consequência, estamos tranquilos desde que façamos o que temos vindo a fazer», referiu, em declarações aos meios da Federação Portuguesa de Futebol.



Lembre-se que a Grécia joga esta segunda-feira, na véspera de Portugal entrar em campo no Liechtenstein. A seleção nacional pode entrar em campo já apurada ou, na pior das hipóteses, a precisar de um empate para carimbar o apuramento, evitando decisões na última jornada.

«Os jogadores devem estar preparados para mais um jogo. Claro que o grau de dificuldade é diminuto, a comparar com as restantes equipas. Ainda assim, [este adversário] merece todo o respeito e toda a entrega por parte dos jogadores», disse ainda Rui Jorge em relação ao Liechtenstein, último do grupo, sem qualquer ponto.

Para o jogo de terça-feira, no Estádio Rheinpark, em Vaduz, com início às 19h45, Portugal não contará com Fábio Vieira, com um traumatismo no pé esquerdo, nem com Nuno Tavares, ainda lesionado na coxa direita.

No grupo D, em que Portugal e Grécia são as únicas equipas ainda com hipóteses de apuramento direto para o Europeu de 2023 - apuram-se os nove vencedores dos grupos, mais o melhor segundo (não contando com os resultados contra o último classificado) -, e ainda se defrontam na 10.ª e última jornada, no sábado, em Barcelos.