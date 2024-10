Rui Jorge desvalorizou a exibição frouxa da seleção de sub-21, esta terça-feira, na visita a Andorra (2-1), preferindo destacar a exibição dos seus comandados diante de um «bloco baixo». O selecionador lembra ainda que Portugal fechou a qualificação com nove vitórias em dez jogos (só perdeu um jogo com a Grécia).

«As dificuldades que encontrámos foram as esperadas: uma equipa com bloco baixo e um relvado difícil. Ficámos aquém do que podemos fazer, mas não faltou a entrega e a vontade. Estando isso presente, o resto não é tão criticável», destacou o selecionador no final do jogo.

Num balanço geral, Rui Jorge fala num grupo «crescido», com toda a legitimidade para sonhar. «O crescimento dos jogadores tem a ver com o que fazem nos seus clubes. Já são seniores, estão em patamares muito interessantes da competição. Foi um percurso [durante a fase de qualificação] em que estivemos muitas vezes ao melhor nível. Dez jogos, nove vitórias. Às vezes desvalorizamos isso», referiu.

Portugal vai, assim, disputar mais uma fase final de um Europeu no próximo verão, com a particularidade desta competição coincidir com o Mundial de Clubes e que vão participar o Benfica e FC Porto. «Vamos ver. Esta abertura do mercado de transferências nessa altura, também complica. Vamos ter tempo para perceber o que vai ser mais interessante e o que os clubes pretendem», comentou ainda o selecionador de sub-21.