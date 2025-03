Rui Jorge, líder da seleção de sub-21, espera que os «testes» frente à Roménia e Inglaterra coloquem a seleção portuguesa «perante a realidade» que vai encontrar na fase final do Campeonato da Europa de 2025 que se vai disputar, em junho, na Eslováquia.

«São equipas que estão apuradas para a fase final, logo, são equipas de qualidade. Interessa-nos ter qualidade do lado adversário. Fomos à procura de boas equipas, que nos ponham perante a realidade que vai ser uma fase final de um Euro», assinalou o selecionador na antevisão do duelo com os romenos marcado para as 18h30 de sexta-feira para Famalicão.

Em declarações às plataformas da Federação Portuguesa de Futebol, o treinador admite que a equipa ainda não apresenta um nível de jogo «tão consistente quanto desejava», devido ao facto de o grupo integrar muitos jogadores novos, mas assinalou que «é uma questão de tempo» para melhorar.

«Claro que aqui estariam jogadores que fizeram parte deste trajeto e que estão lesionados. O Paulo Renato e o Rafa são exemplos, o Eduardo Quaresma integrou a convocatória agora. Mas, à partida, se tudo correr bem, são jogadores em que acreditamos e que poderão estar presentes na fase final», sustentou.

Portugal defronta a Roménia esta sexta-feira e, na segunda-feira joga também com a Inglaterra, em West Bromwich. Dois testes exigentes frente a seleções que também estão qualificadas para a fase final.

«Vai ser difícil. Quando vamos para o mais alto nível deste escalão todos os fatores são importantes. O que vamos tentar é, perante uma defesa bastante modificada, tendo em conta o nosso trajeto do apuramento, tentar ser consistentes e fortes o suficiente para lidar com este tipo de linha avançada», explicou Rui Jorge.

Gustavo Sá joga em casa: «Queremos vincar os nossos princípios»

Para Gustavo Sá, médio do Famalicão, o jogo com a Roménia será duplamente especial, uma vez que vai ser disputado no estádio do clube minhoto, num «momento de afirmação» do jovem jogador, de 20 anos, que se manifestou «muito orgulhoso e contente» com a presença entre a elite portuguesa do escalão.

«A Roménia é uma boa seleção, forte, qualificou-se para o Europeu em primeiro no grupo. Vamos ter de ter muita atenção, mas o foco estará em nós, queremos melhorar o nosso jogo e vincar os nossos princípios. (...) O objetivo final é estarmos prontos para a grande competição», assinalou o jogador do Famalicão.

Portugal, que também venceu o Grupo G de apuramento para o Europeu, está integrado no Grupo C da fase final do torneio, que se vai disputar na Eslováquia, entre 11 e 28 de junho, juntamente com França, Polónia e Geórgia.