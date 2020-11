O selecionador nacional dos sub-21, Rui Jorge, afirmou, esta quarta-feira, que a adaptação de Gonçalo Ramos está a ser positiva, dentro de um grupo com «bons miúdos» e «bons jogadores». O avançado do Benfica é estreia nas opções do escalão e pode, por isso, fazer a primeira internacionalização como sub-21.

«Está a adaptar-se bem, o grupo é bom, de bons miúdos, bons jogadores e, quando se está inserido num grupo de bons jogadores, tudo fica mais fácil. O Gonçalo também é um bom jogador, tem de desfrutar destes espaços, divertir-se e mostrar a sua qualidade. Estou a gostar do comportamento dele até agora, que continue assim», afirmou Rui Jorge, na antevisão ao duelo com a Bielorrússia, em videoconferência de imprensa.

Sobre outro avançado, Rafael Leão, Rui Jorge afirmou que ainda tem de dialogar com o departamento médico para analisar a possibilidade de utilizá-lo ante os bielorrussos. «Ele não treinou, hoje foi o primeiro dia que fez alguma coisa connosco, agora na parte da tarde. Vamos ver», respondeu.

Portugal ocupa o segundo lugar, com 18 pontos, a seis da líder Holanda, que tem 24, mas mais um jogo. Os bielorrussos estão no quarto lugar, com oito pontos. O embate entre as duas seleções está marcado para as 19h30 desta quinta-feira, em Portimão e pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

Como é o apuramento e quem já está apurado?

Apuram-se os nove vencedores dos grupos e os cinco melhores segundos classificados. Às anfitriãs Hungria e Eslovénia, já se juntaram Inglaterra, Rússia, Espanha e Dinamarca como vencedores de grupo. Holanda e Suíça, apesar de ainda não terem ganho os grupos, também já estão qualificadas porque já garantiram matematicamente que são, no pior cenário, um dos cinco melhores segundos.