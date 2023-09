Rui Jorge, treinador da seleção nacional de sub-21, após a vitória por 3-0 frente a Andorra, numa partida do grupo G da fase de apuramento para o Euro 2025:



«Foi um jogo onde não demonstrámos tudo o que queremos em termos de intensidade e de qualidade de jogo. Foi um jogo correto, sem muitos erros, mas com pouca agressividade ofensiva, sobretudo na primeira parte. Fizemos um jogo que obrigou o adversário a correr, não é fácil jogar contra tantos jogadores atrás da linha da bola, mas deveríamos ter sido mais agressivos.»



[Indicações a Paulo Bernardo na primeira parte]:



«Visavam outros jogadores também. Tínhamos muitos jogadores fora do bloco adversário. Circulámos, mas sem qualidade. Estávamos à espera disso, nada foi surpreendente. Quando um jogador não toca muitas vezes na bola, a tendência é sair de dentro do bloco e vir tocar a bola. Quando assim é, fica mais difícil. As indicações foram para os jogadores se manterem dentro do bloco que a bola acabaria por chegar.»



[Importância de alguns jogadores já estarem neste espaço há algum tempo]:



«Muito importante. Esta época começou a ser preparada antes. Há continuidade, há jogadores que estão há dois anos ou mais connosco. Esses jogadores são importantes porque estão mais dentro da ideia de jogo. Há pormenores que vão falhando. O Mateus é tremendo com bola, muito bom, mas hoje jogou numa posição que não é normal e teve tendência a desposicionar-se um bocadinho. Tem uma qualidade tremenda, mas não está habituado à forma de pensar da equipa.



[A utilização de Pedro Santos como lateral-direito]:



«Pretendi ter qualidade na execução e no pensamento. O Pedro é muito inteligente, muito eficaz em tudo o que faz. Ele pensa muito bem o jogo. Já tínhamos falado que ele poderia ser opção e treinou na posição algumas vezes. Não esperávamos grande trabalho defensivo e o Pedro, como bom jogador que é, desempenhou a função muito bem.».



[Comentário ao facto de os três avançados terem marcado]: «O individual interessa-me muito, mas a equipa está acima do individual. É sinal da tremenda qualidade dos nossos avançados. Ter no banco um titular de uma equipa da Bundesliga.... O TT está a demonstrar a sua qualidade lá fora. Fico feliz pelos três pontas de lança, que valorizam mais os golos que outros, terem feito golos. Mas fico mais feliz ainda por terem demonstrado que querem estar na seleção.»