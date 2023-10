Rui Jorge, selecionador de sub-21, manifestou-se satisfeito por ver João Neves chamado, pela primeira vez, à seleção principal de Portugal, face às «exibições de alto nível», pelo que espera que não regresse aos sub-21.

«Satisfeito pelo João Neves passar para outro patamar. Desejo-lhe as maiores felicidades, teve sempre um comportamento exemplar e ficamos satisfeitos por ver os jogadores no patamar que querem e ambicionam. O Neves neste espaço de sub-21 sempre teve exibições de alto nível e agora será avaliado noutro patamar», começou por destacar Rui Jorge, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

O selecionador de sub-21, que divulgou a lista de 23 convocados para o duplo compromisso da fase de qualificação para o Euro2025, acrescentou que a seleção secundária «será sempre» do médio do Benfica, ainda que espere que este «não volte».

Sobre os próximos confrontos com Bielorrússia e Grécia, Rui Jorge disse que deseja ver os seus jogadores praticarem «um bom futebol» para obterem «um bom resultado».

«Praticar bom futebol e estar a bom nível para conseguir um bom resultado. Estamos numa fase inicial do grupo. A Croácia, à partida, é a seleção com maior capacidade e tem cumprido os seus objetivos. Claro que queremos sempre os três pontos, vamos fazer por isso e o resultado aparecerá posteriormente», expressou.

A Seleção de Sub-21 defronta a Bielorrússia a 13 de outubro, em Barcelos, seguindo-se o embate com a Grécia, quatro dias depois, em Guimarães.

Portugal lidera o Grupo G, com seis pontos, face a duas vitórias em outros tantos jogos.