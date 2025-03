Rui Jorge considera que a seleção de Sub-21 tem de «melhorar» até à fase final do Campeonato da Europa, depois da derrota, esta sexta-feira, no teste frente à Roménia (0-1), em Famalicão.

«Temos muito que melhorar e foi isso o que hoje se comprovou. Não penso que o resultado tenha sido justo, mas, de qualquer forma, é o menos importante no meio do que nós queremos melhorar. Temos que passar para outro nível de jogo, a fase final do Europeu tem outro nível», começou por analisar.

O selecionador considera que Portugal tem de ser mais agressivo e mais seguro com a bola nos pés. «Falhámos passes que não podemos falhar a este nível. Falta alguma agressividade no nosso jogo, em termos ofensivos, de conseguir vir para a frente. Houve muitas falhas técnicas que jogadores da nossa qualidade não podem ter. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos de melhorar, mas temos de esperar e continuar a treinar. E esperar que a coisa fique melhor», prosseguiu.

Um jogo em que Rui Jorge estreou quatro novos jogadores neste escalão. «Foi uma boa oportunidade para representarem a seleção em jogos de bom nível e eles devem ficar satisfeitos, perceber o privilégio que é conseguirem estar numa seleção de sub-21. Mas isto não chega para ninguém, não é por aqui que eles querem terminar o seu percurso e têm de demonstrar constantemente. Gostei mesmo muito do jogo do Diogo Nascimento», destacou.

Em resumo, Rui Jorge espera que a equipa tenha espaço para crescer até junho, mês em que se disputa a fase final na Eslováquia. «Não basta dizer que somos melhores. Hoje não conseguimos demonstrar uma supremacia sobre a Roménia. Acho que eles também não foram superiores a nós, tivemos um ou outro bom momento também, mas é curto para a fase final de sub-21«, referiu ainda.

Diogo Nascimento: «Estou muito contente pela estreia»

Diogo Nascimento, médio do Vizela, foi um dos estreantes e acabou por ser elogiado, no final do jogo, pelo selecionador. «Fico contente pelo elogio, mas ainda há muito tempo pela frente. Estou muito contente pela estreia, era algo que ambicionava já há algum tempo. Tenho vindo a trabalhar para que isso aconteça. Agora que surgiu a oportunidade tenho de agarrá-la. A adaptação foi fácil e muito boa. Já conhecia a maioria dos colegas, é um grupo fantástico», destacou.

Quanto ao jogo. «Foi difícil. A Roménia é uma equipa muito intensa. Na primeira parte, também com o vento e a chuva, não soubemos lidar muito bem com isso. Errámos alguns passes e acho que foi aí que pecámos mais, na precisão do passe. Não conseguíamos construir uma jogada de trás para a frente. Portanto, há que trabalhar já amanhã [sábado] no treino», referiu ainda.

Portugal viaja este sábado para Manchester, onde na segunda-feira vai defrontar a Inglaterra que, tal como a Roménia, também vai estar na fase final do Europeu.