O selecionador nacional dos sub-21 de Portugal, Rui Jorge, acredita que Portugal vai ter o controlo do jogo ante Chipre, no domingo, na nona e penúltima jornada da qualificação para o Europeu da categoria. Contudo, quer uma equipa precavida para eventuais investidas adversárias, apesar da teórica diferença de qualidade e de argumentos em campo previstas no duelo que se joga no Parchal.

«Espero uma equipa [de Chipre] em bloco mais baixo, mas isso não invalida que não consigam criar problemas à nossa equipa, como aconteceu esporadicamente com a Bielorrússia. Penso que a dinâmica do jogo será essa: controlo territorial da nossa parte, a jogar mais no meio-campo adversário. Acredito que vamos conseguir isso, mas teremos de estar sempre precavidos para vários contra-ataques e lances de ataque rápido. Agora, a exemplo do que acontece connosco 99 por cento das vezes, teremos o controlo do jogo e, à partida, muito no meio-campo adversário», afirmou Rui Jorge, na conferência de imprensa de antevisão.

Em Chipre, Portugal goleou por 4-0 e, agora a joga em casa ante o mesmo adversário, Rui Jorge diz que eventuais facilidades ou dificuldades vão ser pautadas pela forma como o jogo inicie. E acrescentou um fator decisivo, entre elogios ao relvado do último duelo ante a Bielorrússia, em Portimão, o mesmo que vai receber o Portugal-Holanda de quarta-feira.

«Acho que depende como o jogo começar: conseguir marcar cedo ou não, o estado do terreno tem impacto enorme na nossa forma de jogar. Acho que, contra a Bielorrússia, tivemos dos jogos mais conseguidos, se não o mais conseguido nesta qualificação e está inerente a isso qualidade do relvado. A qualidade do relvado de Portimão é sensacional e isso teve importância na qualidade do nosso jogo. Vamos ver como se portará o relvado amanhã, é uma condicionante que tem impacto dentro do nosso jogo», notou.

Questionado sobre a última presença no Europeu de sub-21, em 2017, Rui Jorge admite que «é um momento bonito por toda a envolvência» e que Portugal «quer muito estar» na edição de 2021. A vaga pode ser já garantida este domingo como um dos cinco melhores segundos classificados, num jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.