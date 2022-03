Vitinha, em grande forma no FC Porto, também já é uma das grandes referências da seleção de sub-21 que prepara-se para mais dois jogos da fase de qualificação para o Euro2023. Rui Jorge não sabe por quanto mais tempo vai poder contar com o jogador do FC Porto antes de ser promovido à seleção principal, mas está determinado em «desfrutar» ao máximo do talentoso jogador enquanto estiver à sua disposição.

«Isso é pergunta para o mister Fernando Santos. Uma cosia é certa, neste espaço estamos na presença de alguns jogadores com uma qualidade enorme. O que fazemos aqui é desfrutar destes momentos que temos com eles e depois esperar que seja o tempo deles na seleção acima. Até lá, desfrutar deles aqui, que eles se sintam confortáveis. O Vitinha está neste grupo desde 2019, é continuar a aproveitar o momento. Quando passar para a fase seguinte, bom para ele, bom para o nosso selecionador», comentou Rui Jorge logo depois de ter anunciado a lista de convocados para os jogos com a Islândia e Grécia.

Fábio Carvalho (Fulham) e José Carlos (Varzim) são as grandes novidades nesta lista de convocados. «O Fábio Carvalho e o Zé Carlos são jogadores que achamos que têm qualidade, têm demonstrado qualidade, têm espaço neste projeto para se puderem aproveitar. Estamos atentos a jogadores deste escalão etário. Se merecerem aqui estarão».

Portugal somou cinco vitória nos primeiros cinco jogos e vai agora defrontar a Islândia, antes de medir forças com a Grécia, segunda classificada no grupo. «São mais dois jogos importantes. Temos um percurso com cinco jogos e cinco vitórias, mas queremos preparar bem estes jogos, se o fizermos estaremos mais próximos de os vencer», referiu ainda.