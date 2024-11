Rui Jorge divulgou os convocados da Seleção de sub-21 para os jogos frente à Eslováquia e à Ucrânia, de preparação para o próximo Campeonato de Europa, que se disputa em 2025.

O selecionador chamou 23 jogadores para os próximos compromissos, numa lista em que não constam por opção qualquer jogador de Benfica ou FC Porto.

Essas ausências foram justificadas por Rui Jorge, na conferência de imprensa, que decorreu ao início da tarde na Cidade do Futebol (em Oeiras), pelo facto de não saber se vai poder contar com jogadores das duas equipas aquando do Mundial de Clubes, que decorrerá na mesma altura da fase final do Euro de sub-21.

Portugal já está apurado para o Europeu que vai decorrer na Eslováquia em junho de 2025. A seleção vai ter o primeiro jogo no dia 15 de novembro, pelas 17h30, em Alverca, frente à Ucrania, sendo que o segundo encontro está marcado para 18 de outubro, pelas 17h00, em Trencin, na Eslováquia, frente à seleção da casa.

Eis os eleitos:

Guarda-redes:

Diogo Pinto (Sporting CP), João Carvalho (SC Braga);

Defesas:

Chico Lamba (FC Arouca), Christian Marques (Yverdon Sport FC), Danilo Veiga (CF Estrela), Eduardo Quaresma (Sporting CP), Flávio Nazinho (Cercle Brugge KSV), João Muniz (Rio Ave), Rafael Rodrigues (AVS) e Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers FC);

Médios:

Dário Essugo (UD Las Palmas), Gustavo Sá (FC Famalicão), João Marques (SC Braga), Martim Neto (Rio Ave FC), Mateus Fernandes (Southampton FC), Paulo Bernardo (Celtic FC) e Pedro Santos (Moreirense FC);

Avançados:

Carlos Borges (Wolverhampton Wanderers FC), Diego Moreira (RC Strasbourg), Fábio Silva (UD Las Palmas), Geovany Quenda (Sporting CP), Henrique Araújo (FC Arouca) e Tiago Tomás (VFL Wolfsburg).