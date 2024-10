A Federação Portuguesa de Futebol acabou por confirmar as dispensas de Eduardo Quaresma (Sporting) e Bernardo Folha (Al Wahda), por motivos físicos, já depois ter anunciado as chamadas adicionais de Chico Lamba (Arouca) e de Rodrigo Pinheiro (Famalicão) que reforçaram a seleção de sub-21 que se prepara para uma jornada dupla de jogos de qualificação para o Europeu da categoria.

A seleção comandada por Rui Jorge já está concentrada na Cidade do Futebol e vai realizar o primeiro treino às 18h00 desta segunda-feira, já com a presença dos dois anunciados «reforços».

A seleção de sub-21 vai defrontar primeiro as Ilhas Faroé, em Klaskvik, a 11 de outubro, e, quatro dias depois, defronta também Andorra, em Andorra a Velha.

Portugal lidera o Grupo G, com 21 pontos, e precisa apenas de mais um ponto para garantir a presença na fase final do Europeu da categoria, que vai realizar-se, no verão de 2025, na Eslováquia.

A convocatória atualizada dos sub-21:

Guarda-redes: André Gomes (SL Benfica), João Carvalho (SC Braga) e Samuel Soares (SL Benfica).

Defesas: Chico Lamba (FC Arouca), Gabriel Brás (FC Porto), Rafael Rodrigues (AVS), Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers FC), Rodrigo Pinheiro (FC Famalicão), Tiago Santos (LOSC Lille) e Tomás Araújo (SL Benfica);

Médios: Dário Essugo (UD Las Palmas), Gustavo Sá (FC Famalicão), João Marques (SC Braga), Mateus Fernandes (Southampton FC), Paulo Bernardo (Celtic FC) e Vasco Sousa (FC Porto);

Avançados: Carlos Borges (Wolverhampton Wanderers FC), Fábio Silva (UD Las Palmas), Geovany Quenda (Sporting CP), Henrique Araújo (FC Arouca), Pedro Santos (Moreirense FC), Rodrigo Mora (FC Porto) e Tiago Tomás (VFL Wolfsburg);