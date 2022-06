Francisco Conceição recorreu às redes sociais para anunciar que a lesão que sofreu no decorrer do jogo com o Liechenstein, relativo à fase de qualificação para o Europeu de sub-21, «não é nada de grave».

O jovem avançado do FC Porto sofreu um toque e teve de deixar o relvado em Vaduz, em lágrimas, ao minuto 23, numa altura em que Portugal já vencia por 1-0.

Portugal, com Vasco Sousa no lugar de Francisco, acabou por golear por 9-0 e, já depois do final do jogo, o jogador do FC Porto veio a público descansar os adeptos.

«Grande vitória. Obrigado a todos pelas mensagens. Felizmente não é nada de grave», escreveu o jogador numa story publicada no Instagram.