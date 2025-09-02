João Veloso, médio do Benfica, foi promovido da Seleção de Sub-20 para a Seleção de Sub-21 para colmatar a dispensa de Dário Essugo, médio do Chelsea que foi dispensado devido a um problema muscular na coxa direita.

O jogador do Benfica estreia-se, assim, na seleção de sub-21, apesar de já contar com 36 internacionalizações nos restantes escalões.

Uma alteração na convocatória ditada pela lesão de Dário Essugo, que apresentou queixas na coxa direita depois do treino de segunda-feira. O jogador do Chelsea foi avaliado pela Direção de Saúde e Performance na manhã desta terça-feira e foi dado como «indisponível».

João Veloso vai já participar no treino que está marcado para a tarde desta terça-feira e será opção para os jogos com o Azerbaijão (5 de setembro, em Barcelos) e Escócia (9 de setembro, em Motherwell).

A lista de convocados atualizada

Guarda-redes: André Gomes (Alverca), Diogo Pinto (CF Estrela Amadora) e João Carvalho (SC Braga);

Defesas: Diogo Travassos (Moreirense FC), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Oliveira (SL Benfica), João Muniz (Sporting CP), José Sampaio (FC Vizela), Leonardo Barroso (Chicago Fire FC), Tiago Gabriel (US Lecce Spa) e Tiago Parente (GD Estoril Praia);

Médios: Diego Rodrigues (SC Braga), Gustavo Sá (FC Famalicão), João Veloso (SL Benfica), Mateus Fernandes (West Ham United FC) e Mathias de Amorim (FC Famalicão);

Avançados: Afonso Moreira (Olympique Lyonnais), Carlos Forbs (Club Brugge KV), Fábio Baldé (Hamburger SV), Geovany Quenda (Sporting CP), Gustavo Varela (Gil Vicente FC), Rodrigo Mora (FC Porto), Roger Fernandes (SC Braga) e Vivaldo Semedo (Watford FC);