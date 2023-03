No primeiro de dois testes para o Campeonato da Europa de 2023, Portugal venceu a Roménia por 2-0, em Bucareste.



Um triunfo totalmente justo da melhor seleção em campo, sublinhe-se.



Desde cedo que a seleção lusa mostrou-se senhora e dona da bola e praticamente não deixou que o adversário se aproximasse da baliza de Samuel Soares. O golo parecia uma questão de tempo e surgiu com naturalidade.



Já depois de Francisco Conceição ter atirado à malha lateral, Portugal fez o 1-0. Pedro Neto escapou pela direita, driblou um oponente e assistiu Afonso Sousa. Depois, o talento do médio do Lech Poznan fez o resto: pontapé colocadíssimo para o fundo da baliza romena.



Pouco depois, Henrique Araújo teve uma perdida incrível perante Racovitan. A jogada sublime de Portugal iniciada por Afonso Sousa e conduzida por Francisco Conceição merecia outro desfechado, diga-se.



Não marcou o avançado do Watford aos 32 minutos, marcou Pedro Neto volvidos quatro minutos. Um belo golo por sinal. Portugal voltou a agarrar-se à capacidade de explorar a profundidade e o extremo dos Wolves, depois de driblar um contrário, rematou sem hipóteses para o 2-0.



O intervalo chegou com o jogo resolvido. Rui Jorge trocou oito jogadores para o segundo tempo, mas mesmo assim Portugal continuou a dominar o encontro. De resto, o resultado só não chegou a contornos de goleada devido a ineficácia lusa.



Fábio Silva e Vitinha ficaram pertíssimo de inscrever o seu nome na lista de marcadores. Tomás Esteves viu, por sua vez, o árbitro anular-lhe um golo já nos instantes finais.



Portugal passou o teste com distinção e mostrou que é um dos candidatos a ganhar o Euro da categoria.