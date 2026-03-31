A Seleção de Sub-21 recebeu a Escócia no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e somou a sexta vitória em sete jogos na fase de qualificação para o Europeu, com mais uma vitória categórica por 3-0, subindo mais um degrau nesta qualificação quase perfeita, com 28 golos marcados e nem um consentido. Roger Fernandes abriu o marcador, Daniel Banjaqui estreou-se a marcar e Gonçalo Moreira voltou a marcar.

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Esta equipa de Luís Freire começa a ser um caso sério, uma máquina cada vez mais bem oleada, com os jogadores muito bem integrados nos respetivos papéis para um coletivo que joga quase de olhos fechados. O selecionador fez apenas uma alteração em relação à goleada no Azerbaijão (4-0), com Roger Fernandes a regressar ao ataque em detrimento de Saviolo. De resto, tudo igual ao jogo de Baku.

Com as bancadas do António Coimbra da Mota muito bem compostas, a Escócia até procurou jogar aberto nos instantes iniciais, mas rapidamente teve de se render às evidências e recuar no terreno em toda à linha, face à crescente pressão dos portugueses que, de forma paciente e com uma crescente posse de bola, foram empurrando o adversário para junto da sua área.

O jogo já era de sentido único quando Portugal abriu o marcador, aos 29 minutos, num lance que começa com um passe de rotura de Tiago Gabriel a lançar Bajaqui que depois cruza atrasado. A bola sofre um ressalto e sobra para Roger Fernandes que atirou a contar. O avançado do Al Ittihad já tinha marcado na Escócia e voltou agora a marcar aos escoceses.

Roger Fernandes abriu o marcador no Estoril e os Sub-21 vencem por 1-0! ❤️‍🔥🇵🇹#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/L3tdu4qu2u — Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 31, 2026

Os últimos quinze minutos foram todos de Portugal que voltou a marcar, já perto do intervalo, com Banjaqui a receber uma bola à entrada da área, a tirar um adversário da frente e a rematar colocado, fora do alcance Adams. Um grande golo a assinalar a estreia do lateral do Benfica a marcar neste escalão.

Apagão a assinalar o aniversário da FPF

A segunda parte começou como tinha acabado a primeira, com Portugal a reclamar a bola e a montar rapidamente o cerco à área escocesa, com João Simões e Mathias de Amorim a controlarem muito bem a zona nevrálgica do meio-campo. O terceiro golo foi uma questão de tempo e não demorou muito, foi aos 53 minutos, com Banjaqui a lançar Carlos Forbs que atacou a profundidade antes de cruzar para a finalização de Gonçalo Moreira que voltou a marcar pelos Sub-21.

Logo a seguir começou a dança dos bancos, com Luís Freire a lançar Rodrigo Ribeiro para a frente de ataque e a proporcionar a estreia a Rodrigo Rêgo. Sobre o relvado, pouco mudou, com Portugal a desmultiplicar-se em oportunidades, sempre com Roger Fernandes e Carlos Forbs, sobre as alas, muito em jogo.

Portugal já estava a ameaçar o quarto golo quando as luzes se apagaram subitamente no António Coimbra da Mota. Um mini-blackout, com as luzes a acenderem-se logo a seguir para novo apagão, com os adeptos a aproveitarem o momento para acenderem as luzes dos telemóveis [um momento bonito no dia em que a FPF celebra 112 anos].

A Escócia ainda teve uma boa oportunidade para reduzir a diferença, no reatamento do jogo, com um remate de Taylor Fletcher [filho de Darren Fletcher], mas Portugal voltou a assumir as rédeas do jogo, mas agora com um ritmo mais baixo. Afinal de contas, o essencial já estava garantido.

Portugal prossegue, assim, uma fase de qualificação praticamente imaculada, chegando aos 19 pontos, com 28 golos marcados e nem um consentido. A equipa de Luís Freire passa a contar com mais cinco pontos do que a Chéquia, com apenas dois jogos por disputar, mas a Escócia, com apenas 11 pontos, ficou hoje arredada da luta pelo primeiro lugar.