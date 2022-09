Rui Jorge aumentou o leque de opções para a fase final do Euro2023, num teste frente à Geórgia, uma das anfitriãs da competição do próximo ano, a par da Roménia, num jogo de carácter solidário na Covilhã. David da Costa, extremo dos franceses do Lens, esteve em particular destaque na primeira parte, com duas assistências, uma delas para o estreante Samú Costa que teve o batismo nos sub-21 a par de André Amaro no centro da defesa. Na segunda parte, o selecionador lançou uma nova equipa, com mais quatro estreias, e Portugal marcou mais dois golos, com destaque para o grande pontapé de Afonso Sousa a fixar o resultado final em 4-1.

O filme do jogo e os vídeos dos cinco golos

Portugal entrou em campo a jogar em 4x3x3, com os irmãos Conceição, Rodrigo e Francisco a ocuparem-se do flanco direito, enquanto Rafael Rodrigues e David da Costa davam vida à ala contrária, no apoio a Tiago Tomás, avançado do Estugarda que foi chamado à última hora para render o lesionado Vitinha.

A Geórgia, que se prepara para a sua primeira fase final, não se encolheu diante da maior experiência portuguesa e permitiu um jogo aberto, com Portugal a tomar conta do centro do terreno, num triângulo com André Costa, mais recuado, Paulo Bernardo e André Almeida, mas a fazer fluir o seu futebol, numa fase inicial, pela ala esquerda, onde David da Costa tinha muito espaço para descer pelo flanco.

Foi assim, aliás, que surgiu o primeiro golo do jogo, aos quinze minutos, com o extremo do Lens a descer até à linha de fundo, a levar tudo à frente, passando por entre dois adversários, antes de passar atrasado para o remate certeiro de Paulo Bernardo. Um golo que até levou Rui Jorge, normalmente pouco efusivo, a aplaudir de pé. Portugal atravessava o melhor período e não precisou de esperar muito para chegar ao segundo golo. Passe de trivela de Francisco Conceição a mudar o jogo de flanco, da direita para a esquerda, onde voltou a aparecer David da Costa que, com novo passe atraso, ofereceu o golo ao estreante Samú Costa. O remate do jogador do Almeria saiu enrolado, mas Megrelishvili não conseguiu evitar o segundo de Portugal.

Depois de David da Costa, foi Francisco Conceição a tornar-se protagonista no jogo, entornado o jogo de Portugal para o lado direito, muitas vezes em combinação com o irmão, na ala Conceição. As subidas dos dois irmãos permitiram à Geórgia explorar a ala esquerda, com o ala Kharabadze a arrancar, inclusive, um remate ao poste da baliza de Celton Biai.

Defesa nova com mais quatro estreias

Mas foi Portugal que fechou a primeira parte a ameaçar o terceiro golo, em mais uma boa combinação entre Paulo Bernardo e Francisco Conceição. Rui Jorge mudou praticamente tudo para a segunda parte, com dez alterações de uma assentada, deixando apenas Paulo Bernardo em campo e mudando o sistema tático para 4x4x2, agora com Fábio Silva e Henrique Araújo na frente.

Um novo onze com destaque para o reluzente quarteto defensivo, com as estreias de Costinha, António Silva, Bernardo Vital e Lelo Leonardo. Portugal demorou a entrosar-se e a Geórgia aproveitou esse hiato para chegar ao golo, um grande golo diga-se do número 10 da Geórgia, Moistsrapishvili que, sobre a esquerda, puxou a bola para dentro e rematou em arco para o segundo poste, sem hipóteses para Samuel Soares.

Logo a seguir Portugal voltou a pegar no jogo e a recuperar a vantagem de dois golos, com Afonso Sousa a lançar Fábio Silva que cruzou da esquerda para a finalização fácil de Henrique Araújo. Mas o melhor estava ainda para vir. Com Portugal a crescer, Vasco Sousa encontrou Afonso Sousa na zona central, o médio do Lech Poznan, ainda fora da área, ajeitou a bola e atirou colocado para o quarto golo de Portugal. Mais um golo a merecer os aplausos de Rui Jorge junto à linha.

O treinador só pode estar satisfeito depois deste teste que viu a «sua equipa» a manter o nível exibicional, apesar das muitas alterações, incluindo seis estreias absolutas. Uma grande exibição de todo o coletivo, mas com sinal mais para a simplicidade que Paulo Bernardo colocou em campo, para a profundidade que David Costa e Francisco Conceição ofereceram. Já na segunda parte, destacaram-se Tiago Dantas e Afonso Sousa, na organização, e voltou a registar-se a já habitual cumplicidade entre Fábio Silva e Henrique Araújo que até podia ter proporcionado mais golos a este jogo.

FICHA DO JOGO

Estádio Santos Pinho, na Covilhã

Árbitro: C. Teuli (Chipre)

Auxiliares: O. Tziortzis e P. Georgiou

4.º árbitro: Miguel Nogueira

Assistência: 1.500 espectadores

PORTUGAL: Celton Biai (Samuel Soares, 46m): Rodrigo Conceição (Costinha, 46m), André Amaro (António Silva, 46m), Eduardo Quaresma (Bernardo Vital, 46m) e Rafael Rodrigues (Leonardo Lelo, 46m); André Almeida (Zé Carlos,46m), André Costa (Afonso Sousa, 46m) e Paulo Bernardo (Vasco Sousa, 63m); David da Costa (Tiago Dantas, 46m), Tiago Tomás (Fábio Silva, 46m) e Francisco Conceição (Henrique Araújo, 46m).

GEÓRGIA: Megrelishvili; Kharabadze, Khvadagiani, Sazonov e Kalandadze; Nonikashvili (Gagua, 37m), Nika Gagnidze e Luka Gagnidze; Guliashvili, Gocholeishvili e Moistsrapishvili.

Jogaram ainda: Kutaladze, Kharatishvili, Kapanadze, Gelashvili, Kharaishvili, Abuladze, Nika Khorkheli, Luka Khorkheli, Parulava, Osikmashvili e Kvernadze.

Ao intervalo: 2-0

Marcadores: Paulo Bernardo (15m), Samu Costa (22m), Moistsrapishvili (54m), Henrique Araújo (62m) e Afonso Sousa (76m).

Disciplina: cartão amarelo a Moistsrapishvili (25m), Leonardo Lelo (77m) e Nika Khorkheli (90m).

Resultado final: 4-1.