A Seleção de Sub-21 perdeu esta sexta-feira com a sua congénere da Roménia (0-1), em Famalicão, num jogo de preparação para a fase final do Campeonato da Europa da categoria que vai decorrer, no próximo mês de junho, na Eslováquia.

Um jogo que serviu para a equipa ter um primeiro contato com a «realidade» que vai encontrar na fase final, como anunciou Rui Jorge na véspera, uma vez que os romenos também vão estar no Europeu do próximo verão. Um jogo em que o selecionador estreou quatro novos jogadores, entre os quais destacou-se Diogo Nascimento, médio do Vizela, que esteve em bom plano no meio-campo português.

Um jogo muito equilibrado na primeira parte, marcado pela chuva intensa, vento forte e escassas oportunidades, com a particularidade de ter contado com a presença de Marius Niculae, antigo avançado romeno do Sporting, nas bancadas.

Já na segunda parte, a chuva abrandou e, depois das primeiras alterações promovidas por Rui Jorge, Portugal cresceu no jogo, assumiu um maior controlo e criou mais oportunidades, com destaque para um remate de Henrique Araújo, mas não conseguiu desbloquear o marcador.

Portugal não marcou, marcou a Roménia num final de jogo alucinante, com os romenos a acertarem por duas vezes nos ferros, primeiro por Ionut Cojocaru, logo a seguir por Ianis Stoica, antes de Cristian Mihai quebrar a resistência de João Carvalho, com um golo espetacular. O jogador do UTA Arad progrediu em drible pelo corredor central e depois disparou uma bomba, com a bola a entrar junto à trave, sem hipóteses para o guarda-redes do Sp. Braga.

Portugal alinhou com a seguinte equipa: João Carvalho, Rodrigo Pinheiro, João Muniz, Jonatas Noro, Flávio Nazinho (F. Chissumba, int.) , Diogo Nascimento, Pedro Santos, Mateus Fernandes (Carlos Borges, int.), Gustavo Sá (João Marques, int.), Tiago Tomás - Cap. (Diego Moreira, int.) e Fábio Silva (Henrique Araújo, int.).

Não foram utilizados Diogo Pinto, Eduardo Quaresma, Christian Marques, Rodrigo Gomes e Joelson Fernandes.

Este sábado, a seleção de sub-21, parte do Porto rumo a Manchester, para um segundo teste frente a Inglaterra, outro dos finalistas do Euro, marcado para a próxima segunda-feira, para o campo do West Bromwich.