A Seleção de Sub-21 joga esta terça-feira em Andorra, já depois de ter garantido a qualificação para o Euro2025, que se realiza, no próximo verão, na Eslováquia. Rui Jorge quer «premiar» os jogadores menos utilizados, mas garante um «grupo homogéneo», determinado a conquistar mais três pontos.

Portugal venceu Andorra, em casa, por 3-0, mas em Andorra-a-Velha, o selecionador português espera mais dificuldades.

«Temos por norma que assumir sempre a iniciativa de jogo. Temo-lo feito desde o primeiro jogo, independentemente do adversário. Amanhã não será exceção. Estamos à espera, mais uma vez, de defrontar uma equipa que vai defender em bloco baixo, embora seja ligeiramente diferente das Ilhas Faroé. Por vezes, tentam fazer uma pressão mais alta, mas temos de ter capacidade para superar todas essas dificuldades que nos vão querer criar», começou por destacar o treinador na antevisão do jogo.

Um embate já com pouca importância nas contas da classificação e, nesse sentido, Rui Jorge assume que vai promover «bastantes alterações».

«Podemos esperar bastantes alterações ao onze inicial. Não deixaremos de ser uma excelente equipa, muitos deles já foram titulares em diversos momentos desta qualificação. É um grupo muito homogéneo, com qualidade, que tem tido um comportamento muito bom em termos de treino ao longo deste apuramento. É por isso também que vamos tomar esta decisão», explicou.

Carlos Borges: «Queremos acabar bem e vamos dar o máximo»

Carlos Borges também fez a antevisão deste jogo e garantiu empenho máximo para fechar a fase de qualificação com a nona vitória [Portugal só perdeu na Grécia]. «Não vai ser um jogo fácil. Já passámos à fase final do Europeu, mérito nosso, mas vai ser um jogo importante. Queremos acabar bem e vamos dar o nosso máximo para ganharmos amanhã», destacou o avançado do Wolverhampton.

No jogo anterior, com as Ilhas Faroé, Portugal consentiu o primeiro golo, antes de virar o resultado. «Essas questões fazem parte do jogo. Sofremos cedo, mas respondemos bem e conseguimos a reviravolta. Sabíamos que tínhamos capacidade para ganhar o jogo e foi isso que fizemos», referiu ainda o avançado, reforçando a ideia que o grupo está empenhado «em acabar bem a qualificação».

Recordamos que Portugal, com oito vitórias e apenas uma derrota, já garantiu o primeiro lugar do Grupo G, com um total de 24 pontos, destacando-se à frente da Croácia (19 pontos), Grécia (17), Ilhas Faroé (7), Bielorrússia (6) e Andorra (3).