Tiago Tomás foi convocado pelo selecionador nacional, Rui Jorge, para integrar o estágio da seleção de sub-21.



O avançado do Estugarda vai ocupar a vaga deixada em aberto por Vitinha, atacante do Sporting de Braga que foi dispensado do estágio devido a lesão.



De acordo com a nota da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Tiago Tomás é esperado esta quinta-feira e poderá ser opção para o jogo de preparação contra a Geórgia, agendado para as 17h00 do próximo sábado, na Covilhã.