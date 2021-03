Thierry Correia faz um balanço muito positivo da vitória da seleção de sub-21 sobre a Inglaterra (2-0) e lança já o último jogo com a Suíça, garantindo que o grupo está determinado em vencer o último jogo da fase de grupos do Campeonato da Europa.

Portugal estreou-se nesta competição com um triunfo sobre a Croácia (1-0) e, no domingo, deu um passo significativo para a qualificação para os quartos de final, ao bater a Inglaterra por 2-0. «Controlámos o jogo quase todo. Entrámos fortes, tivemos ocasiões de golo, mas não conseguimos marcar na primeira parte. Na segunda tivemos mais posse de bola, conseguimos finalizar e ganhámos o jogo, que era o mais importante. Sabemos que os jogadores ingleses são muito fortes fisicamente, mas estivemos à altura e conseguimos pará-los defensivamente – não sofremos nenhum golo», começou por destacar antes do treino desta segunda-feira.

O lateral do Valencia foi titular nos dois primeiros jogos e assume que está a atravessar um bom momento. «Penso que tenho estado bem. Estou confiante, os meus colegas passam-me essa confiança e o mister também. O que faço é tentar dar o meu melhor para ajudar a equipa», comentou.

Portugal precisa agora apenas de um ponto para passar à fase seguinte, mas o internacional português só aponta a um resultado frente à Suíça. «Sempre que jogamos, é para ganhar. Queremos vencer todos os jogos e é isso que vamos tentar fazer no próximo encontro. Já temos experiência neste tipo de torneios. Sabemos que estamos a um passo de concretizar o objetivo nesta fase, mas estamos tranquilos e com vontade de trabalhar para ultrapassar o próximo adversário», referiu.

A finalizar, Thierry Correia enalteceu o apoio dos adeptos portugueses, mesmo com as restrições impostas pela pandemia. «O apoio nas redes sociais tem sido muito importante nesta fase devido ao facto de não termos adeptos. Sentimos o carinho dos portugueses, sobretudo no final dos jogos, e isso é muito importante para nós», comentou ainda.