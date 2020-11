Thierry Correia congratulou-se esta segunda-feira com o apuramento da Seleção de Sub-21 para o Campeonato da Europa, mas o lateral do Valencia recorda que ainda falta garantir o primeiro lugar do Grupo G.

«Temos o sentimento de dever cumprido. Sabíamos que a vitória dava apuramento e ficámos muito contentes por consegui-lo», disse o defesa um dia após o triunfo sobre o Chipre por 2-1.

Para passar em primeiro lugar, Portugal tem agora que vencer os Países Baixos com uma diferença de dois ou mais golos: depois do desaire fora por 4-2, a seleção comandada por Rui Jorge terá agora de ganhar por 2-0, 3-1 ou por uma diferença de três ou mais golos.

«Por vezes, as pessoas guiam-se muito pelo resultado, mas acho que esse jogo (fora) foi enganador. Nós estivemos por cima dos Países Baixos, mas eles conseguiram concretizar mais vezes do que nós», lembrou o lateral, perspetivando um resultado mais favorável na quarta-feira em Portimão.

A garantia de presença na fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer na Eslovénia e Hungria, chegou no domingo depois de triunfo sobre o Chipre, a quem os lusos tinham vencido fora por 4-0.

Thierry Correia admite que «foi difícil entrar a perder, com um golo no primeiro minuto», porém, elogiou a «boa reação» da equipa. «Fizemos um bom jogo de equipa, estivemos muito coesos, e agora vamos continuar a trabalhar», concluiu.

Segundo a federação, Nuno Mendes e Jota não integraram os trabalhos devido a traumatismos no pé esquerdo contraídos no desafio com os cipriotas.

Portugal realiza o último treino esta terça-feira, às 19:30, na unidade hoteleira onde está instalado, em Lagos.

Após a sessão, o selecionador Rui Jorge aborda o desafio decisivo na luta pelo primeiro lugar.