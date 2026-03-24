Tiago Gabriel, jogador dos italianos do Lecce e internacional sub-21 português, falou aos jornalistas, já no aeroporto Humberto Delgado, antes de embarcar para Baku. O jovem de 21 anos mostrou confiança e vontade de controlar o jogo com o Azerbaijão.

«O primeiro jogo foi difícil, fomos empatados para intervalo. Eles jogam sempre em bloco baixo, o que é normal, mas acho que temos de entrar forte, com personalidade, para marcar o primeiro golo e depois controlar o jogo de forma diferente», referiu.

O defesa-central faz a segunda época a alto nível, a representar o Lecce, e mostrou-se contente com o percurso até aqui. O jovem português deixou o Estrela da Amadora, em janeiro de 2025, para rumar ao campeonato italiano.

«Foi difícil começar lá de baixo, mas acho que trabalho, superação e sacrifício acima de tudo fizeram com que chegasse até aqui, mas ainda ontem [segunda-feira] vimos [na palestra] uma frase do Rúben Dias que dizia que quando não alcançamos algo é só o princípio para alcançar novas coisas. Eu cheguei aqui, mas quero muito mais e alcançar muitas coisas maiores», acrescentou.

A seleção nacional joga o primeiro dos dois jogos de qualificação para o Europeu sub-21 em Baku, frente ao Azerbaijão, no dia 27, às 11h00 locais. Dia 31 volta a jogar em Portugal, no Estoril, desta feita contra a Escócia.