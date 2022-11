O guarda-redes Gonçalo Tabuaço (B SAD) e o extremo Tiago Gouveia (Estoril) foram convocados para a seleção nacional sub-21, anunciou, na manhã desta terça-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)

Em nota oficial, a FPF refere ainda que o guarda-redes do FC Porto, Francisco Meixedo, foi «Dispensado dos trabalhos devido a uma entorse no joelho esquerdo», juntando-se a outro nome inicialmente convocado e que está fora do grupo: Fábio Carvalho abdicou da seleção «através de mensagens SMS».

Tabuaço leva uma internacionalização sub-21, feita a 7 de junho deste ano, na goleada por 9-0 na visita ao Liechtenstein.

Já Tiago Gouveia, cedido pelo Benfica ao Estoril, procura a primeira internacionalização sub-21. Internacional entre os sub-15 e os sub-19, fez a última internacionalização jovem em novembro de 2019, pelos sub-19.

Eduardo Quaresma já tinha sido chamado para render David da Costa.

Portugal defronta a República Checa a 18 de novembro e o Japão quatro dias depois, em jogos particulares. Ambos vão ser disputados em Portimão.

Eis a lista completa (atualizada):

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória SC), Samuel Soares (SL Benfica), Gonçalo Tabuaço (B SAD)



Defesas: João Mário (FC Porto), Pedro Malheiro (Boavista FC), Bernardo Vital (GD Estoril), André Amaro (Vitória SC), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Nuno Tavares (Olympique de Marseille) e Leonardo Lelo (Casa Pia AC) e Eduardo Quaresma (Hoffenheim)



Médios: José Carlos (Vitória SC), Tiago Dantas (PAOK), André Almeida (Valencia CF), Paulo Bernardo (SL Benfica), Vasco Sousa (FC Porto), Afonso Sousa (Lech Poznan) e Fábio Vieira (Arsenal FC)



Avançados: Francisco Conceição (Ajax), Vítor Oliveira (SC Braga), Fábio Silva (Anderlecht), Henrique Araújo (SL Benfica), Tiago Gouveia (Estoril)