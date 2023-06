Após ter terminado o grupo A na segunda posição do Euro sub-21, Portugal irá enfrentar a Inglaterra, vencedora invicta do Grupo C. O jogo está marcado para este domingo, às 20h00 locais (17h00 em Lisboa), no Estádio Ramaz Shengelia, em Kutaisi, na Geórgia.

Tomás Araújo, defesa central de 21 anos, afirma que o desempenho na fase de grupos não terá qualquer impacto nos quartos de final, defendendo que são coisas completamente diferentes. No entanto, reconhece que qualquer erro mínimo nesta fase terá influência no resultado. O jogador do Benfica mostra-se confiante para a partida frente aos «Três Leões».

«Não acho que isso seja sequer um problema, pois estamos a defender Portugal e esse é o sonho que todos têm desde criança. É claro que vão existir algumas mazelas físicas de jogo para jogo, mas a nossa vontade irá sempre superar isso», disse em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Tomás Araújo destacou também que, apesar de reconhecer a qualidade dos adversários, a equipa portuguesa não se deixa intimidar, ele que considera o jogo contra a Inglaterra muito difícil e espera que os portugueses sejam capazes de aproveitar o espaço e marcar golos, já que a pressão estará presente no jogo.

«Vimos dois jogos deles e sabemos das suas mais-valias, mas iremos focar-nos mais em nós. É uma seleção que joga muito bem, mas também temos as nossas armas e vamos fazer tudo para passar. Não nos cabe dizer se somos ou não favoritos. Teremos de mostrar o nosso trabalho dentro de campo e aí é que se provará quem são os favoritos.»

Já sobre uma possível presença de Portugal nos Jogos Olímpicos Paris2024, que é atribuída aos primeiros três classificados deste Europeu [a Inglaterra não conta porque não participa, uma vez que não existe a seleção do Reino Unido], Tomás Araújo assume ser um objetivo.

«Sem dúvida, os Jogos Olímpicos também são um objetivo nosso, mas sabemos que, se ganharmos o Europeu, que é o nosso principal objetivo, estaremos lá com certeza», atirou o jogador luso.

Sentindo-se «aliviado e feliz» pela passagem à próxima fase como segundo classificado do Grupo A, o defesa falou ainda sobre a derrota no jogo de estreia contra a anfitriã Geórgia (2-0), onde esteve envolvido nos dois golos sofridos e foi expulso, perdendo assim a titularidade para André Amaro nos dois jogos seguintes.

«É o futebol. São jogos que acontecem, embora, na minha opinião, tenha havido falta no primeiro golo. Depois, na altura da expulsão, estávamos a tentar dar o nosso melhor. Os dias seguintes foram um pouco difíceis, mas senti sempre o apoio de toda a equipa», concluiu.

Recorde-se que a Inglaterra venceu as seleções da República Checa, Israel e Alemanha (que é campeã em título, tendo derrotado Portugal na final de 2021) na frase de grupos, todas por 2-0.