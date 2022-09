Vitinha foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional de sub-21, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O avançado do Sporting de Braga apresentou uma lombalgia desde o início do estágio e foi considerado inapto pela Unidade de Saúde e de Performance da FPF, pode ler-se na nota divulgada no site oficial.



Desta forma, Vitinha falha o jogo de preparação contra a Geórgia.