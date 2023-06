Vitinha, jogador da seleção nacional de sub-21, em declarações ao Canal 11, após a derrota por 2-0 na estreia no Europeu da categoria, diante da anfitriã Geórgia:

«[Consegue explicar o que aconteceu?] Não era o resultado que queríamos, trabalhámos para ter melhor, infelizmente cometemos alguns erros que nos levaram ao jogo de hoje.

[Resultado foi fruto da dimensão física do adversário ou desinspiração de Portugal?] Não vou dizer que foi em termos dos níveis físicos, porque também estávamos muito bem preparados, foi um jogo onde cometemos um ou outro erro e eles souberam aproveitar. São coisas que vamos ter de melhorar neste dias antes do próximo jogo, onde estaremos a cem por cento.

[Conseguem prometer uma reação?] Prometemos o que prometemos até agora, dar o nosso melhor, trabalhar todos os dias ao máximo. Podemos prometer trabalho e corrigir os erros que cometemos.

[Houve um empate a zero no outro jogo do grupo] Não nos vamos focar no resultado das outras equipas, tudo depende de nós, depende do que fizermos nos próximos jogos e é nisso que nos vamos focar.»