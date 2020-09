O sorteio da fase regular da Liga Revelação realiza-se na próxima sexta-feira, 4 de setembro, no Auditório 2 da Cidade do Futebol, em Oeiras.

A data foi confirmada esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sendo que o calendário da prova do escalão sub-23 é conhecido no evento, «realizado à porta fechada», a partir das 16h30.

De acordo com o comunicado pela FPF a 13 de agosto, para as competições seniores masculinas, a Liga Revelação tem início a 12 de setembro, com a primeira jornada.