O Conselho de Disciplina abriu seis processos disciplinares a elementos do Leixões, na sequência dos incidentes ocorridos no jogo da Liga Revelação com o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota.

José Faria, treinador da equipa de Matosinhos, pode enfrentar uma suspensão de 30 dias, tal como os jogadores Hugo Costa, Gonçalo Tabuaço e Vasco Lara, também eles alvo de processos disciplinares que recaem sobre outros elementos da equipa técnica e restante staff matosinhense: Gil Souza, Tiago Castanho Mendes e Emanuel Castanho Mendes, que também viram ser-lhes aplicadas suspensões preventivas de 30 dias.

Além disso, o Conselho de Disciplina, através da secção não profissional, instaurou ainda processos disciplinares a Estoril e Leixões.

O Estori-Leixões foi decisivo para a atribuição do título da Liga Revelação e coroou a equipa da casa como vencedora da competição.