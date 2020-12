Os sub-23 do Leixões venceram na tarde desta sexta-feira o Boavista, por 2-0, no Estádio do Bessa, em jogo da zona Norte da fase regular da Liga Revelação. O triunfo vale o apuramento do clube de Matosinhos para a fase de campeão.

Em duelo relativo à 13.ª jornada, os golos apontados por Tipote e Vasco Lara, respetivamente aos 55 e 59 minutos, valeram os três pontos aos visitantes.

Da zona Norte, estão assim apurados Sp. Braga e Leixões e, da zona Sul, Estoril e Marítimo. Falta definir uma vaga em cada zona.