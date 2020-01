O Estoril venceu esta quarta-feira o Sporting por 3-1 em jogo da 27.ª jornada da Liga Revelação.

João Oliveira colocou o Estoril em vantagem aos 27 minutos e o Sporting ainda chegou ao empate com um golo de Tiago Tomás aos 42 minutos. Mas dois golos de Douglas Aurélio, aos 54 e 66 minutos, deram a vitória ao Estoril.

Com este resultado, o Estoril sobe ao 4.º lugar, com 46 pontos, menos três do que o Sporting, que é terceiro.