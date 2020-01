Famalicão e Benfica chegaram a acordo para adiar o embate entre as equipas de sub-23, relativo à 28.ª jornada da Liga Revelação, que estava marcado para as 11h45 desta segunda-feira, devido à «falta de condições» para se jogar no Estádio do Passal, em Vila Nova de Famalicão.

Assim, o embate entre os dois emblemas, fica marcado para 4 de fevereiro, uma terça-feira, para as 11h45.