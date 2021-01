Depois do sucesso da equipa principal na Taça de Portugal, a equipa de sub-23 do Estoril também segue imparável na Liga Revelação depois desta quinta-feira ter batido o Famalicão, em casa, por 3-0 em jogo da 4.ª jornada da segunda fase.

Klismahn abriu o marcador, aos 26 minutos, na conversão de uma grande penalidade, a punir uma falta sobre Chiquinho, e, logo a abrir a segunda parte, aos 50 minutos, os visitantes ficaram reduzidos a dez, depois de Caiado ter visto um segundo cartão amarelo.

Em vantagem numérica, os canarinhos marcaram mais dois golos separados por apenas três minutos, primeiro por Rúben Pina (61m), depois por Elias (64m).

Com este triunfo, o Estoril aumenta a vantagem no topo da classificação, passando a contar com mais seis pontos do que o Sp. Braga e Belenenses, segundos classificados, na luta pelo título.