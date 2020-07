A equipa sub-23 do Sporting regressou na segunda-feira a Alcochete para sessões de trabalho físico individualizado, cumprindo as regras estipuladas pela Direção-Geral da Saúde. Filipe Pedro, técnico de 33 anos que orientou Casa Pia e Mafra em 2018/19, é o novo treinador dos jovens leões.



«É bom estar de volta à Academia. Já conhecia o espaço por ter trabalhado aqui anteriormente, mas houve uma grande evolução nas infra-estruturas o que demonstra que o Sporting continua a investir na formação. Por isso, estou muito feliz e motivado com este regresso ao trabalho», salientou Filipe Pedro, que já tinha trabalhado vários anos no Sporting, como técnico adjunto na formação.



O Sporting vai recuperar a equipa B, para além de manter os sub-23. Filipe Pedro considera que os diferentes contextos serão um fator de crescimento para os jovens: «São três contextos diferentes e muito ricos para os nossos atletas. Ao termos equipas B, sub-23 e sub-19 os jogadores poderão actuar nestes diferentes contextos e isso é positivo. Por isso, jogar abaixo ou acima não será encarado como jogar abaixo ou acima, mas sim como a oportunidade de experienciar diferentes contextos que os vão enriquecer como atletas e pessoas.»