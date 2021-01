Académica e Sporting empataram a três golos, no estádio Sérgio Conceição, numa partida da quinta jornada da ronda de qualificação da Taça Revelação.



Os leões começaram bem a partida e inauguram o marcador à passagem dos 20 minutos por Joelson e aumentaram a vantagem a cinco minutos do intervalo por Lamba (40m). Porém, a Briosa ainda teve tempo e força para reduzir por Pedro Pinho (43m).



Logo a abrir a segunda metade, aos 48 minutos, a Académica fez o 2-2 por intermédio de Vasco Gomes. Volvidos nove minutos, Tomás Costa consumou a reviravolta dos estudantes. O melhor que o Sporting conseguiu foi igualar graças a um golo de Hevertton.



Assim, o Sporting igualou o Vitória de Guimarães no topo da classificação - ambas têm 15 pontos - mas podem ser ultrapassados pelo Benfica, que ainda não jogou.