O Leixões perdeu este sábado na receção à Académica, 1-2, em encontro da 12.ª jornada da Liga Revelação.

A formação de Matosinhos chegou primeiro ao golo, por intermédio de Encada, mas um bis de Daniel Costa deu a vitória aos estudantes.

Com este resultado, o Leixões mantém a 2.ª posição da Zona Norte, com os mesmos 19 pontos do líder Sp. Braga, mas menos um jogo. Já a Académica iguala o Rio Ave no 4.º lugar, com 13 pontos.

Na zona Sul, o Sporting empatou 1-1 com o Portimonense. Tiago Ferreira fez o golo dos leões e Filipe Relvas fez o empate para o Portimonense, que teve ainda um golo anulado por fora-de-jogo.

O Sporting continua assim na 5.ª posição, com 15 pontos, enquanto os algarvios estão no 7.º, com 3.

O Marítimo goleou o Belenenses SAD por 5-1, com quatro golos de Jefferson Kibe. Johnson Owusu marcou o outro golo da equipa insular e Rafael Tavares fez o tento do Belenenses.

O Marítimo é 3.º na Zona Sul, com 19 pontos, tantos como o Belenenses SAD.