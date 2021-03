O Leixões recebeu e venceu esta quarta-feira o Belenenses por 5-0, em jogo da nona e penúltima jornada da fase de campeão da Liga Revelação, realizado no Estádio da Barrinha, em Esmoriz.

O jogo ficou marcado pela expulsão, logo aos sete minutos, de Samir Banjai, que deixou os azuis a jogar com dez elementos.

O 1-0 foi apontado de penálti por Papalelé, que adiantou o Leixões ao minuto 32 de jogo. Em cima do intervalo surgiu o 2-0, apontado num remate após um lançamento lateral do lado direito, que resultou no golo de André Lacximicant.

No reatamento, logo, ao minuto 47, André bisou no marcador e fez o 3-0. Já em tempo de compensação surgiram os outros golos: o 4-0 foi num novo penálti, por Isnaba Graça (90+2’) e o 5-0 por Paulinho, num contra-ataque (90+3').

Com este resultado, o Leixões, que tem ainda um jogo a menos, lidera isolado com mais três pontos que o Estoril e um ponto basta para a equipa de Matosinhos conseguir o título. A equipa de Zé Augusto Faria tem o jogo em atraso ante o Famalicão por realizar (31 de março), além do duelo com o Estoril, da 10.ª e última jornada, marcada para 6 de abril.

Este resultado deixou o Sp. Braga matematicamente fora do título.