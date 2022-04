O Benfica encerrou a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação com uma goleada sobre o Sporting de Braga, por 5-1, na 10.ª e última jornada, que teve também goleadas do campeão Estoril e do Leixões.

Com estes resultados, o Benfica confirmou o segundo lugar e o Leixões o terceiro.

Ficou, também, definido o emparelhamento para a Taça Revelação (TA), que vai juntar os seis clubes da fase de campeão e os dois primeiros classificados da fase de acesso à Taça Revelação.

GRUPO A DA TAÇA REVELAÇÃO: Estoril, Leixões, Portimonense, Marítimo.

GRUPO B DA TAÇA REVELAÇÃO: Benfica, Rio Ave, Sp. Braga, Famalicão.

Note-se que o emparelhamento para a TA cruzaria, no Grupo A, o primeiro, terceiro e quinto classificados da fase de campeão da Liga Revelação e o primeiro da fase de apuramento para a TA e, no grupo B, o segundo, quarto e sexto da fase de campeão da Liga Revelação e o segundo classificado da fase de apuramento para a TA.

RESULTADOS – 10.ª JORNADA

Sp. Braga-Benfica, 1-5

Estoril-Portimonense, 4-1

Leixões-Rio Ave, 5-0

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1.º Estoril, 21 pontos

2.º: Benfica, 17

3.º: Leixões, 16

4.º: Rio Ave, 11

5.º: Portimonense, 11

6.º: Sp. Braga, 10