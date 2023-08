Benfica e Sporting empataram a dois golos, no Seixal, em jogo da segunda jornada da Liga Revelação.

As águias estiveram duas vezes em vantagem, com José Melro a inaugurar o marcador ao minuto 50, após jogada de insistência de Hugo Félix, autor do segundo golo (65m).

O Sporting tirou proveito de um autogolo de Paul Okon para reagir à primeira desvantagem (59m), e depois estabeleceu o empate final com um tento de Ewandro Santos (78m).

No outro jogo da Série B o Estoril bateu o Farense por 2-1.

Na Série A o Famalicão foi ganhar ao reduto do Gil Vicente (2-3).

Torreense e Rio Ave venceram por 1-0, na visita ao Rio Ave e na receção ao Leixões, respetivamente.

Vizela e Sp. Braga empataram a um golo.