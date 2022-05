O Estoril recebeu e venceu o Benfica por 3-1, ao final da manhã desta terça-feira, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça Revelação, disputado no Estádio António Coimbra da Mota.

Henrique Pereira deu vantagem ao Benfica aos 35 minutos, mas Tiago Manso iniciou, ainda antes do intervalo, a reviravolta do Estoril, com o 1-1 ao minuto 44.

Na segunda parte, Diogo Batista (74m) e Afonso Valente (83m) assinaram o 2-1 e o 3-1 para o Estoril.

A segunda mão disputa-se na próxima terça-feira, dia 17.

Na outra meia-final, Sporting de Braga e Marítimo jogam a primeira mão ainda nesta terça-feira, a partir das 14 horas.