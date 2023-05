O Benfica venceu este sábado na visita a Famalicão, por 3-2, na primeira de três jornadas do grupo B da Taça Revelação, num jogo em que recuperou de uma desvantagem de dois golos.

Leonardo Oliveira e Pedro Brazão, respetivamente aos seis e aos 22 minutos, deram vantagem de dois golos ao Famalicão. Porém, o Benfica reduziu por Hugo Félix ainda na primeira parte (38m) e deu a volta na segunda, já perto do fim, com um golo de Tomás Azevedo (86m) e novo golo de Hugo Félix (88m).

No outro jogo do grupo, o Sp. Braga recebeu e venceu o Gil Vicente por 4-2. Macedo bisou (6m e 78m) e Miguel Falé (18m) e Ricardo Rei (83m) fizeram os outros golos. Tiago Leite (21m) e Miro (33m) marcaram para os barcelenses.

No grupo A, depois da vitória do Estrela frente ao Vizela na sexta-feira (3-4), o Estoril venceu o Portimonense este sábado, por 3-2. Souza (35m), Ivan Pavlic (53m) e Rodrigo Ramos (87m) fizeram os golos do triunfo. Diogo Cardoso (23m) e Diogo Rodrigues (90+9m) marcaram para o Portimonense.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A

1.º: Estrela, 3 pontos

2.º: Estoril, 3

3.º: Vizela, 0

4.º: Portimonense, 0

GRUPO B

1.º: Sp. Braga, 3

2.º: Benfica, 3

3.º: Famalicão, 0

4.º: Gil Vicente, 0