A precisar de apenas um ponto para se sagrar campeão da Liga Revelação, o Leixões perdeu no António Coimbra da Mota frente ao Estoril (2-0) e viu o título fugir-lhe na última jornada.



O emblema de Matosinhos teve um início terrível de jogo, visto que aos dez minutos ficou reduzido a dez elementos por expulsão do defesa Mário Júnior. Apesar da inferioridade numérica, o Leixões conseguiu segurar o empate até aos 48 minutos, altura em que Lucas Macula, com um pontapé à entrada da área, adiantou os canarinhos.



A equipa orientada por José Augusto Faria viu ainda André Lacxmicant ser expulso e ficou com apenas nove jogadores para os trinta minutos finais. Ainda assim, aos 83 minutos, o Leixões ficou perto da igualdade e do título com um pontapé perigoso de Ricardo Ferreira.



No período de descontos, o Estoril fez o 2-0 por Rúben Pina que driblou o guarda-redes Gonçalo Tabuaço e decidiu, por fim, o encontro e a prova. O final do jogo ficou marcado por alguma confusão entre os jogadores de ambos os conjuntos.



Com esta vitória, o Estoril termina com os mesmos 32 pontos do Leixões, mas sagra-se campeão e sucede ao Desportivo das Aves devido à vantagem no confronto direto (Bebés do Mar venceram por 1-0 na primeira volta).