A segunda fase da Liga Revelação vai arrancar com um dérbi entre Sporting e Benfica em Alcochete, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira na Cidade do Futebol, no concelho de Oeiras.

A primeira ronda da fase que decidirá o campeão da segunda edição da prova sub-23 terá ainda um duelo entre Estoril e Desp. Aves e um embate entre Rio Ave e Sp. Braga.

São estas as seis equipas que vão discutir o título a partir de 22 de fevereiro.