Sporting de Braga e Leixões empataram na manhã desta sexta-feira sem golos, em jogo relativo à sétima jornada da fase de campeão na Liga Revelação.

O jogo ficou marcado por uma expulsão para cada lado. O Leixões ficou reduzido a dez aos 61 minutos, com a expulsão de Ricardo Teixeira. Ao minuto 72, foi Yan Said expulso nos minhotos.

Com este resultado, o Leixões leva quatro vitórias e dois empates na fase de campeão, estando no primeiro lugar, com 26 pontos. O Sp. Braga é terceiro, com 24, mas mais um jogo.