O Gil Vicente venceu o Santa Clara por 2-1, na tarde desta terça-feira, no jogo da primeira mão da final da Taça Revelação.

No Estádio Cidade de Barcelos, os gilistas adiantaram-se no marcador com um golo de Rodrigo Rodrigues, aos nove minutos. Aos 17 minutos, Gonçalo Maia fez o 2-0 para os barcelenses.

O Santa Clara reduziu a desvantagem pouco depois, aos 20 minutos, por Rodrigo Dias, central que acabou expulso, ainda na primeira parte, por acumulação de cartões amarelos, ao minuto 41.

O jogo decisivo disputa-se no domingo, em Ponta Delgada, nos Açores, às 17 horas locais (18h em Portugal Continental).