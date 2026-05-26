Sub-23
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Taça Revelação: Gil Vicente vence Santa Clara e está na frente da final
Triunfo por 2-1 em Barcelos
Triunfo por 2-1 em Barcelos
O Gil Vicente venceu o Santa Clara por 2-1, na tarde desta terça-feira, no jogo da primeira mão da final da Taça Revelação.
No Estádio Cidade de Barcelos, os gilistas adiantaram-se no marcador com um golo de Rodrigo Rodrigues, aos nove minutos. Aos 17 minutos, Gonçalo Maia fez o 2-0 para os barcelenses.
O Santa Clara reduziu a desvantagem pouco depois, aos 20 minutos, por Rodrigo Dias, central que acabou expulso, ainda na primeira parte, por acumulação de cartões amarelos, ao minuto 41.
O jogo decisivo disputa-se no domingo, em Ponta Delgada, nos Açores, às 17 horas locais (18h em Portugal Continental).
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