O Estoril apurou-se para a final da Taça Revelação após bater o Famalicão por 3-1, na segunda mão das meias-finais.



Depois de terem vencido por 1-0 a primeira mão, os canarinhos não facilitaram e marcaram logo aos três minutos por Vega, de grande penalidade. No início da segunda parte, Jorginho igualou a contenda a favor dos famalicenses.



No entanto, o Estoril acabaria por carimbar o apuramento para a final com golos de Gilson e de Tiago Manso e fica à espera de conhecer o adversário que vai sair do embate entre Sp. Braga e Benfica.