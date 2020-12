O Estoril Praia garantiu esta sexta-feira a qualificação para o play-off de campeão da Liga Revelação, ao vencer por 3-1 o Benfica.

No Seixal, Elias deu vantagem aos canarinhos na primeira parte com um bis aos 14 e 31 minutos. Na etapa complementar, à passagem da hora de jogo, os encarnados ainda reduziram, por Samuel Pedro, mas a equipa visitante voltou a marcar logo a seguir, por Gilson Tavares, e fixou o resultado final em 3-1.

Assim, o Estoril garante o play-off de campeão a uma jornada do fim do grupo B da primeira fase. Já o Benfica segue em terceiro, que também dá acesso a esse play-off, mas com um jogo a mais do que o Belenenses. As águias precisam que os azuis escorreguem para conservarem o terceiro posto.