No encerramento da quinta jornada da fase de auramento de campeão da Liga Revelação, o Rio Ave recebeu e bateu o Leixões por 2-1.



Os Bebés do Mar marcaram primeiro por intermédio de Mory Bamba, aos 67 minutos. No entanto, os vilacondenses conseguiram operar a reviravolta com golos de Luca (74m) e de Luís Pinto (82m).



Com este triunfo, o Rio Ave chegou aos sete pontos e ultrapassou o Leixões no segundo lugar.