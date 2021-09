O Sporting anunciou a contratação de Lamarana Jallow.



O médio chega a Alcochete proveniente do Elite United, que representou desde a terceira divisão até ao escalão máximo do futebol da Gâmbia. Os leões informam que o jovem de 19 anos vai integrar a equipa de sub-23.



«Primeiramente, quero agradecer ao Sporting pela oportunidade de jogar num clube com tanta história e que é o actual campeão nacional. Estou muito feliz por fazer parte desta família, onde grandes jogadores deram os seus primeiros passos», referiu, ao jornal Sporting.



Jallow é internacional sub-20 pela Gâmbia e tanto pode jogar como «box-to-box» ou como número dez.



«Tenho qualidade com e sem bola, bom tecnicamente e tenho capacidade de passe», disse ainda.